23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te kontrolden çıkan araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan araç TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
ABONE OL
Gaziantep’te kontrolden çıkan araç TIR’a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkarak bir TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA