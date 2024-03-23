Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...

1962'de yayınladığı "Aman Aman Gül Pembe / Kalemi Al Eline" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonra iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Maksadım Sana Naz Yapmak / Gönül Yazar Diyorlar"dır.

Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anıldı. İlk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı.