Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu...
Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden ve 'Taş Bebek' lakaplı sanatçı Gönül Yazar, sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Yazar, sağlık sorunları sebebiyle hastanelik oldu. Usta sanatçının son durumu merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
Gönül Yazar'dan üzücü bir haber geldi. Usta sanatçının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hayranlarını ise sağlık durumu hakkında sorgulamalar yapmaya başladı. Peki Gönül Yazar sağlık durumu nasıl?
İŞTE SON SAĞLIK DURUMU!
Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı Gönül Yazar'ın bacağına pıhtı atması sebebi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Magazin yazarı Onur Akay, Türk sanat müziği şarkıcısı ve sinema oyuncusu Gönül Yazar'ın son durumunu açıkladı. Yaklaşık bir buçuk saat boyuncu Gönül Yazar'la telefon görüşmesi yaptığını yazan Akay, efsane ismin sağlığı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bacağına pıhtı atması sonucu yedi gündür hastanede yatarak tedavi olan Gönül Yazar, şimdilerde biraz sıkıntılı günler geçiriyor. İğne ve ilaç tedavileri ile durumunun iyiye gittiğini de öğrendiğim ve tüm sevenlerine selamlarını gönderen canım Gönül ablama acil şifalar, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum."
Gönül Yazar'ın yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Şarkıcı ve söz yazarı, 2022 yılında yaşadığı ev kazası sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak yapılan ameliyatlarla görme yetisini geri kazanmıştı.
GÖNÜL YAZAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mürşide Gönül Özyeğiner 12 Ağustos 1936 İzmir doğumludur. Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 tarihinde, Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın ikinci çocuğu olarak İzmir'in Kestelli semtinde doğdu. Belma ve Belkıs adlı kardeşleri vardır. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler aldı.
Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi.
Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan, Melahat Pars gibi hocalardan 1 yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçti. 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi.
1962'de yayınladığı "Aman Aman Gül Pembe / Kalemi Al Eline" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonra iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Maksadım Sana Naz Yapmak / Gönül Yazar Diyorlar"dır.
Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anıldı. İlk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı.
Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde Gülriz Sururi ve Adile Naşit ile birlikte rol aldı. Alaturka sahne sanatçısı olan Yazar, okuduğu pop müzik tarzdaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı.
1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden, 1970 yılında Yasemin adlı bir kızı oldu.
Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da Büyük Kulüp'te sahne aldı. 18 Ocak 2020'de nostaljik 'Aile Gazinosu' konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti.
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