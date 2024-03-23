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Antalya'da acı olay! Cansız bedeni falezlerde bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2024
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Antalya’da acı olay! Cansız bedeni falezlerde bulundu

Antalya'da sabah saatlerinde falezler bölgesinde yürüyüş yapanlar, denizle karanın birleştiği noktada hareketsiz yatan birini gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler 24 yaşındaki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Gencin acılı babası oğlunun cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü.

Antalya'da falezlerde 24 yaşında bir gencin cansız bedeni bulundu. Acılı baba Ebubekir Oğuz, oğlunun cenazesine sarılıp gözyaşı döktü. Olay sabah 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar falezle denizin birleştiği noktada, hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 24 yaşındaki Berkhan Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğuz'un cansız bedeni deniz polisi botuyla Kaleiçi Yat Limanı'ndaki polis noktasına çıkarıldı. Acı haberi alan Oğuz'un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Baba Ebubekir Oğuz, torbadaki oğlunun cenazesinin yanına oturup sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oğuz'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğuz'un ölüm nedenini belirlemek için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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