Erzurum'da buzlanma kazayı beraberinde getirdi! 30 araç birbirine girdi | Çok sayıda yaralı var
Erzurum'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan yaklaşık 30 araç birbirine girdi, 13 kişi yaralandı. Yolcu almaya gittiği sırada kazaya karışan taksi şoförü Lokman İspirli, "Önümdeki araçlar sağa- sola kayarak yolu hemen hemen tıkamışlardı. Sağdan bir boşluk gördüm, sağdan sıyrılayım istedim. Fakat önümdeki araba döne döne önümü de kapattı, ben de çarptım" diye konuştu.
Kaza, gece saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Erzurum'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmalar oluştu. Refik Saydam Caddesi ve şehir merkezinden Çat ilçesi istikametine seyreden araç sürücüleri, buz nedeniyle kayganlaşan yolda duramayıp kaza yaptı.
Hastası olan bir ambulansın da karıştığı kazada yaklaşık 30 araç birbirine girdi. Kazalarda yaralanan 13 kişi, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, rapor tutan trafik polisleri kazaya karışan araçları sıralamak için uzun uğraş verdi.
Yolcu almaya gittiği sırada kazaya karışan taksi şoförü Lokman İspirli, "Önümdeki araçlar sağa- sola kayarak yolu hemen hemen tıkamışlardı. Sağdan bir boşluk gördüm, sağdan sıyrılayım istedim. Fakat önümdeki araba döne döne önümü de kapattı, ben de çarptım" diye konuştu.
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