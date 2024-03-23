Erzurum’da buzlanma kazayı beraberinde getirdi! 30 araç birbirine girdi | Çok sayıda yaralı var

Kaza, gece saatlerinde Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Erzurum'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanmalar oluştu. Refik Saydam Caddesi ve şehir merkezinden Çat ilçesi istikametine seyreden araç sürücüleri, buz nedeniyle kayganlaşan yolda duramayıp kaza yaptı.