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Van Bahçesaray'da kara yoluna çığ düştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Van Bahçesaray’da kara yoluna çığ düştü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kara yoluna çığ düştü. Yolun açılması için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

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