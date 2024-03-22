Kot pantolonlarında bulunan zımbalar bakın ne işe yarıyor

Daha ilginç olan bir detay var: Eğer bu zımbalar olmasaydı, bugün kot pantolonlarının varlığından bile haberdar olmayabilirdik. Çünkü 1870'li yıllarda, kot pantolonlar sadece maden işçilerinin çalışırken giydikleri kıyafetlerdi. Ancak o dönemdeki sert çalışma koşulları, pantolonların kısa sürede yırtılmasına ve parçalanmasına sebep oluyordu.