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Emine Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı

YAŞAM Damla Karasu
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Emine Erdoğan’dan Dünya Su Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Vicdan defterlerimizde yeni bir sayfa açalım, suyumuza sahip çıkalım." ifadesini kullandı.

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