Netflix dizisi 3 Cisim Problemi'nde (3 Body Problem) PKK/YPG skandalı! Terör örgütünü temsil eden Leyla Ariç'i BM'ye soktular...

PKK'YI ÖVMEK İÇİN KİTAPTA OLMAYAN BÖLÜMÜ SENARYOYA EKLEDİLER

Sosyal medyada gündem olan bu büyük skandala tepki yağarken bir skandal daha ortaya çıktı. "Üç cisim problemi" kitaptan uyarlanan dizideki PKK'lı terörist sahnesinin kitapta yer almadığı iddia edildi.

"KÜRT SAVAŞ KAHRAMANI"

Ayrıca Netflix'te yer alan bilgilere göre Leyla Ariç isimli kişi için "Kürt savaş hahramanı" olarak tanımlandı.