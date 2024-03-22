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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi şifa dağıtıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi şifa dağıtıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda hastanın Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şifa bulduğunu belirtti.

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