"Emniyettenim" diyerek trafikte dehşeti yaşatmıştı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: O saldırgan yakalandı
İstanbul Şişli'de trafikte korna çalma konusu nedeniyle çıkan tartışmada, aracından inen sürücü kendisine korna çalan sürücüye tepki gösterdi. Küfür ve tehdit ederek sürücünün aracına saldıran şahıs, "Emniyettenim" diyerek polis olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın yakalandığını ve emniyet mensubu olmadığını açıkladı.
Şişli'de korna çalma meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücü, kendisine korna çalan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipe yumruk atan sürücü otomobilini emniyet şeridine çekerek geri geldi. Trafik polisinin yanında cipin kaput bölümüne basan sürücü trafik polisinin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerdeki saldırganın yakalandığını, şahsın emniyet mensubu değil sivil olduğunu duyurdu.
Olay, Esentepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 34 HBC 213 plakalı otomobilin sürücüsü, kendisine korna çalan 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsüne tepki gösterdi.
Otomobilden inen sürücü, cipe yumruk atmaya başladı. Önce motosiklet sürücüsü araya girdi. Ardından da olay yerine trafik polisi geldi.
Emniyet mensubu olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü, aracını emniyete çektikten sonra cipin kaput bölümüne basarak cipin sürücüsüne tepki göstermeye devam etti. Trafik polisinin araya girmesiyle sürücü olay yerinden uzaklaştı.
BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerdeki saldırganın yakalandığını, şahsın emniyet mensubu değil sivil olduğunu duyurdu.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Sosyal medyada yer alan ve "İstanbul'da bir şahıs kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı" başlıklı görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce görüntülere yönelik inceleme yapılmıştır.
Söz konusu şahsın akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüdüğü ve taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görülmüştür.
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