"Emniyettenim" diyerek trafikte dehşeti yaşatmıştı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: O saldırgan yakalandı

Şişli'de korna çalma meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inen sürücü, kendisine korna çalan cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipe yumruk atan sürücü otomobilini emniyet şeridine çekerek geri geldi. Trafik polisinin yanında cipin kaput bölümüne basan sürücü trafik polisinin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerdeki saldırganın yakalandığını, şahsın emniyet mensubu değil sivil olduğunu duyurdu.