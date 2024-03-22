Adana'da otobüste taciz iddiası sonrası ortalık karıştı! Yolcular dövüp, polise teslim etti
Adana'da bir kişinin otobüste önünde oturan kadını taciz ettiği iddiası sonrası ortalık karıştı. Diğer yolcuların saldırısına uğrayan şahıs dayak yedikten sonra polise teslim edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da, otobüste önündeki koltukta oturan Burcu A.'yı (24) taciz ettiği öne sürülen Suriyeli Hüseyin Sevedi (29), diğer yolcular tarafından dövülüp, polise teslim edildi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Burcu A.'nın, "Sürekli takip ediyordu" dediği şüpheli tutuklandı.
Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Burcu A., muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin yakınındaki duraktan otobüse bindi.
Bir süre sonra otobüse, kadınla daha önce aynı mahallede oturan Suriye uyruklu Hüseyin Sevedi bindi. Şüpheli, Burcu A.'nın arkasındaki koltuk boşalınca oraya oturdu. Sevedi, Burcu A.'yı vücuduna dokunarak taciz etti. Sinirlenen Burcu A., Sevedi'ye tepki gösterip üzerine yürüdü. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Otobüstekiler de şüpheliyi yakalayıp darbetti. Şoför, otobüsü park edip, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Sevedi'yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Burcu A., ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.
Sevedi ise "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diye kendisini savundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mantık Testi: 15 Saniyede Zekanı İspatla: Dolup Taşacak Kovayı Bul!
- İncirin Gizli Sırrı Ortaya Çıktı! Yıllarca Meyve Sandığımız Şey Meğer...
- Hurma Çekirdeklerinin Faydaları Sizi Şaşırtacak! Atmadan Önce Okuyun
- Gönül Dağı'nda Hazır Olun Yeni Veda Kapıda! Yıkım Peş Peşe Geliyor!
- 1998 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! Erken emeklilikte prim+gün çizelgesi çıktı! Listeye bakın hesabınızı yapın: 45, 48, 49 yaşa...
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye gümüş tepside sunulacak! Emeklilere saat 07.00'de duyuruldu! 8.500-9.500-10.500-11.000 TL o tarihlerde hesaplarda
- Kıyıda köşede 100.000 TL nakiti olana uçuş modu açıldı! Mart 2024 banka mevduat faizleri fişek gibi oldu
- Hürrem Sultan'ın Gizli Tutkusu Ortaya Çıktı! Sarayda Özel Olarak Pişirilen Yemek Şaşırttı!
- Son 10 Gün! Yerel Seçimlerde Anketler Tek Tek Ortaya Çıkardı! AK Parti Yüzde 50'yi Aştı! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti oy oranları...
- Viral Olan IQ Testi: Görseldeki Karpuzları Sayabilir misin?
- 22-23-24 Mart ilanları az evvel geldi: TYP ile KPSS şartsız 8520 işçi alımı başladı! En az 17.002 TL maaş...
- Zeka Testi: Resimdeki 3 Farkı Bulabilir misin? 400 Kişiden Sadece 5'i Başardı!