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Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı

Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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