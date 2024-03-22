Ramazan coşkusu Turkuvaz Medya'da... Nihat Hatipoğlu'nu gören gençlerin heyecanı gözlerine yansıyor
ATV ekranlarının klasikleşen Ramazan programı "Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar ve Sahur" bu yıl da izleyici rekorları kırıyor. Bu yıl programa konuk olarak katılanlar arasında gençler ve kadınlar yoğunlukta. Hatipoğlu'nu gören gençlerin sevinçleri gözlerine yansırken, konuklardan Burcu Bekiroğlu "Turkuvaz Medya’da Ramazan coşkusu var" derken, ev hanımı Songül Şener "Burada Ramazan’da aile ortamı var" ifadelerini kullandı.
Turkuvaz Medya'da Ramazan bir başka geçiyor. aTV ekranlarında iftar ve sahurda ekrana gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu programına misafir olmak isteyenler Turkuvaz Medya binasının stüdyo bölümünde programı sabırsızlıkla bekliyor. Kısım kısım stüdyoya alınan kalabalık arasında gençler ve kadınlar oldukça fazla. Bir süre sonra Nihat Hoca binaya giriş yapıyor. Nihat Hoca'yı gören gençler heyecanlı mı heyecanlı. Sevgileri ve sevinçleri ise gözlerine yansıyor.
"TURKUVAZ MEDYA'DA RAMAZAN COŞKUSU VAR"
Ramazan boyunca 15 bin kişinin konuk olacağı programın stüdyosunda 250 kişilik bir grup var. Stüdyoya giriş yapan gençlerden üniversite mezunu Burcu Bekiroğlu (28) annesiyle birlikte programa konuk olduğunu söylüyor. Burcu, Ramazan'ı Nihat Hoca ile geçirmek için geldiğini söyleyip "Ailece Nihat Hoca'yı seviyoruz. Turkuvaz Medya'da Ramazan coşkusu var, etkinlikleri gayet güzel geçiyor" diyor.
"BİZİM İÇİN RAMAZAN'DA GÜZEL BİR ANI OLACAK"
Bir diğer misafir ise İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi İrem Namlı (19). Arkadaşlarıyla 'Hadi Nihat Hoca'ya gidelim' deyip geldiklerini ifade ediyor. İlk kez geldiğini belirten İrem, "Küçüklüğümden beri katılmak istiyordum. Çocukluğumdan beri Nihat Hoca'yı anneannem ve babaannem dolayısıyla sürekli izliyorum. Ramazan burada çok güzel geçiyor. Çok heyecanlıyız. Bizim için Ramazan'da güzel bir anı oldu. Dört gözle Nihat Hoca'nın gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanıyor.
"İSLAM'I İNSANIN RUHUNA HİTAP EDECEK ŞEKİLDE ANLATMASINI SEVİYORUM"
Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 75 kişilik bir grup ile geldiklerini söyleyen Asaf Ayar (16) da Nihat Hatipoğlu ile Ramazan'dan bir gün geçirmek için geldiklerini belirtiyor ve ekliyor: "Nihat Hoca'yı samimi geldiği için izliyorum. Soruları olumlu karşılamasını beğeniyorum. İslam'ı insanın ruhuna hitap edecek şekilde anlatıyor. İnsanları boğmayacak şekilde İslam'ı anlattığı için seviyorum. Dini güzel bir şekilde aktarıyor. Ben ve arkadaşlarım o yüzden seviyoruz. Turkuvaz Medya'daki Ramazan atmosferi gayet güzel. Burada Ramazan farklı geçiyor. Özellikle soru soracak kişilerde çok heyecan oluyor. Çadırdaki iftara da kalmayı düşünüyoruz."
"ACIKTINIZ MI GENÇLER? BİR YERE GİTMEYİN! İFTAR ÇADIRDA OLACAK"
Nihat Hoca stüdyoya girdiğinde ise adeta alkış tufanı kopuyor. Herkes pür dikkat hocanın anlattıklarını dinliyor. İftara az bir süre kala dualara Aminler eşlik ediyor. Programda iftar vakti ezan okunuyor... Program sonrasında Nihat Hoca, "Acıktınız mı gençler? Burada iftar çadırımız var. Bir yere gitmeyin, iftar çadırda olacak" diyor. Bu sözler dökülür dökülmez etrafını gençler sarıyor. Selfie (öz çekim) çektirmek isteyenleri kırmıyor Nihat Hoca. İlk yanına koşan ise Begüm Zeynep Erdoğmuş (20) selfie çektikten sonra Nihat Hoca'ya çok duygulandığını ifade ediyor. Kültür Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi Erdoğmuş, beş kişilik arkadaş grubuyla geldiklerinden söz ediyor: "Hemen yanına koştum. Küçüklüğümden beri onu izliyorum. Gerçekten çok seviyorum, samimi gelen tek şey o. Bu yüzden görünce çok duygulandım. Çok sıcak bir insan. Dini anlatımları hoşuma gidiyor. Gazze ile alakalı konuştu. Çok etkilendim, içime işledi. Boykot etmiyordum bundan sonra aldıklarıma dikkat edeceğim. Turkuvaz Medya'da Nihat Hatipoğlu ile Ramazan çok güzel."
İFTAR ÇADIRINDA HUŞU İÇİNDE ORUÇLAR AÇILIYOR
İmam Hatipli Esmanur Yörük (16), Elif Sıla Hayta (15) Derya Yağmur Kılkış (16) ve İrem Saliha Ferşat (17) gelenlerden. Esmanur Yörük (16) arkadaşlarıyla Nihat Hoca ile fotoğraf çektirdikten sonra iftar çadırına gidiyor. Onunla çadıra giderken sohbete başlıyoruz. Esmanur, ilk kez geldiğini ifade edip "Çocukluktan beri tutkunuyum, çok seviyorum. İlk kez gördüm, stüdyoya girdiğinde ve karşımda görünce ilk inanamadım. Çok memnun kaldım. Selfie'dan sonra kısa muhabbet edebildik. Turkuvaz Medya'yı da çok beğendim. Farklı bir deneyim oldu. Ramazan ayında eğlenceli bir anımız oldu. İftar çadırı da çok güzel. Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Ramazan burada farklı yaşanıyor" derken arkadaşları da ona katıldığını belirtiyor. Herkes yemeklerini alıp çadıra geçiyor.
"TURKUVAZ MEDYA'DA RAMAZAN'DA AİLE ORTAMI VAR"
İftar çadırında bir masaya da biz geçiyoruz. Herkes iftarını açarken koyu bir sohbet başlıyor. Karşımızda Pakize Altaş (54) oturuyor. Halkalı'dan 12 kişilik bir ev hanımı grubuyla geldiklerinden söz ediyor. Pakize Hanım söz alıyor: "Komşular olarak toplanıp geldik. Nihat Hoca'yı ilk kez canlı canlı görmek çok güzel. Onun duygusallığı bambaşka, çok güzel anlatıyor. İftar çadırındaki ortam da çok güzel. Bu atmosferi yaşamak istiyorduk, Ramazan'da nasip oldu." Hemen yanında iki ev hanımı daha var. Onlar da muhabbete dâhil oluyor. Mürvet Meral (65), "Televizyonda gördüğümüz gibi doğal bir insan. Bence herkes gelip canlı canlı Nihat Hoca'yı görmeli. Herkesi Turkuvaz Medya'da Ramazan'a çağırıyorum" derken, ev hanımım Songül Şener (56) ise "Nihat Hoca'nın memleketlisiyim. Diyarbakırlıyım. Etrafı çok kalabalıktı, fotoğraf çektiremedim. İçimde ukde kaldı" diyerek hayıflanıyor. Songül Hanım, "Turkuvaz Medya'ya Ramazan'da bir daha geleceğim inşallah. Ramazan arkadaşlarımızla burada çok güzel geçti. Turkuvaz Medya'da Ramazan ayında aile ortamı var, ben öyle hissettim" diyerek sözlerini tamamlıyor.
HATİPOĞLU: "MUHTEŞEM BİR RAMAZAN HAVASI VAR. ATTIĞIMIZ TOHUM YEŞERİYOR"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: "Ramazan'da çok büyük bir coşku var. aTV'nin Ramazan programında iftarı ve sahuru canlı olarak yayınlanıyoruz hem de misafir kabul ediyoruz. Seyirci olarak üniversiteli, liseliler ve kadınlar çok ilgi gösteriyor, bu sevindirici. Kardeş kanallarda da Ramazan coşkusuyla karşılanıyor. Halkın ihtiyacına göre Hz. Peygamber'den (s.a.v.), sahabe hayatından, tasavvuf büyüklerinden ve dünyevi hayatımızdan örnekler sunuyoruz. Burada Ramazan coşkusuyla muhteşem bir Ramazan havası var. Ramazan havasını halka yansıtabildiğimiz için izlendiğimizi de biliyoruz. Programı izleyenlerden her yıl on binlerce yeni insan namaza ve oruca başlıyor. Anlattıklarımın halka yansıdığını görüyorum, attığımız tohum yeşeriyor. Program çok etkili oluyor."
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