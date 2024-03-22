Ramazan coşkusu Turkuvaz Medya’da... Nihat Hatipoğlu’nu gören gençlerin heyecanı gözlerine yansıyor

"TURKUVAZ MEDYA'DA RAMAZAN'DA AİLE ORTAMI VAR"

İftar çadırında bir masaya da biz geçiyoruz. Herkes iftarını açarken koyu bir sohbet başlıyor. Karşımızda Pakize Altaş (54) oturuyor. Halkalı'dan 12 kişilik bir ev hanımı grubuyla geldiklerinden söz ediyor. Pakize Hanım söz alıyor: "Komşular olarak toplanıp geldik. Nihat Hoca'yı ilk kez canlı canlı görmek çok güzel. Onun duygusallığı bambaşka, çok güzel anlatıyor. İftar çadırındaki ortam da çok güzel. Bu atmosferi yaşamak istiyorduk, Ramazan'da nasip oldu." Hemen yanında iki ev hanımı daha var. Onlar da muhabbete dâhil oluyor. Mürvet Meral (65), "Televizyonda gördüğümüz gibi doğal bir insan. Bence herkes gelip canlı canlı Nihat Hoca'yı görmeli. Herkesi Turkuvaz Medya'da Ramazan'a çağırıyorum" derken, ev hanımım Songül Şener (56) ise "Nihat Hoca'nın memleketlisiyim. Diyarbakırlıyım. Etrafı çok kalabalıktı, fotoğraf çektiremedim. İçimde ukde kaldı" diyerek hayıflanıyor. Songül Hanım, "Turkuvaz Medya'ya Ramazan'da bir daha geleceğim inşallah. Ramazan arkadaşlarımızla burada çok güzel geçti. Turkuvaz Medya'da Ramazan ayında aile ortamı var, ben öyle hissettim" diyerek sözlerini tamamlıyor.