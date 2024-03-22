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İzmir'de akılalmaz olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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İzmir’de akılalmaz olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bir otomobilin bagajı içerisinde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin kuyumculuk yapan Bekir Bozar'a (68) ait olduğu, alacak verecek mevzusundan husumetli olduğu bir kişi tarafından ensesinden tabancayla vurulup öldürüldüğü ve cansız bedeninin bagajda saklandığı öğrenildi.

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