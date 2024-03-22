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İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti! Öldürüp bagaja koydular gece boyu araçla gezdiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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İzmir’de kan donduran kuyumcu cinayeti! Öldürüp bagaja koydular gece boyu araçla gezdiler

İzmir Bornova'da park halinde bulunan bir araçta bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.Cesedin kuyumcuya ait olduğu ve katillerin bagaja koyduktan sonra gece boyu araçla gezdiği öğrenildi.

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