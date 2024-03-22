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Motosiklet satışları rekora koşuyor: Hedef 1,5 milyon

YAŞAM Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Motosiklet satışları rekora koşuyor: Hedef 1,5 milyon

Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı yılın ilk 2 ayında 144 bin 840 olurken, bu trendin sürmesi halinde pazar büyüklüğünün yıl sonunda 1,5 milyon adede ulaşması bekleniyor.

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