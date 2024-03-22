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Adıyaman'da deprem konutlarının balkonlarındaki Türk bayraklarının sökülmesi olayıyla ilgili soruşturma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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Adıyaman’da deprem konutlarının balkonlarındaki Türk bayraklarının sökülmesi olayıyla ilgili soruşturma

Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının balkonlarında bulunan Türk bayraklarının sökülerek aşağı atılmasıyla ilgili olarak Valilik bir açıklama yaptı. Açıklamada olayı yapanların çalışan olduğu ifade edilirken, söz konusu durumla ilgili soruşturma başlatıldığu duyuruldu.

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