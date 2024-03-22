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İzmir'de zincirleme kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var | Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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İzmir’de zincirleme kazada can pazarı! Ölü ve yaralılar var | Ortalık savaş alanına döndü

İzmir'in Çiğli ilçesinde 5 otomobil ile elektrikli skuterin karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. idaresindeki otomobil ile E.C.İ. yönetimindeki otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı otomobil, önündeki otomobille, kaza için yardıma gelen otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobildeki İsmail Taşdelen ve Turan Taşdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, A.K, M.Ü, G.Ü, A.A, T.Ç, A.B.S. ve A.E. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

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