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İstanbul'da köprüler kolon kanseri için ışıklandırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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İstanbul’da köprüler kolon kanseri için ışıklandırıldı

İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, kolon kanserine dikkati çekmek için mavi renkte aydınlatıldı.

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