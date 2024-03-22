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Meteoroloji haritayı güncelledi! 9 il için 'sarı' 4 il için 'turuncu' kodlu alarm | Kuvvetli yağacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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Meteoroloji haritayı güncelledi! 9 il için ’sarı’ 4 il için ’turuncu’ kodlu alarm | Kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bahar havasının kendisini hissettirmesinin beklendiği günlerde Meteoroloji'den 9 il için 'sarı' 4 il için ise 'turuncu' kodlu uyarı geldi. Buna göre; yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde beklenen yağışlar, bu sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olarak etkisini gösterecek. Peki, Sarı ve turuncu kodla uyarı gelen toplam 13 il hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? İşte detaylar....

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; yurdun doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun doğu bölgelerinde bugün beklenen yağışlar, yarın sabah saatlerinden itibaren Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleriyle Şanlıurfa, Elazığ, Muş ve Mardin'in bazı ilçelerinde kuvvetli olacak.

Zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar görülecek.

Yağışlar, bu gece saatlerinde bölgenin batısında etkisini kaybedecek, doğusunda ise bu akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

9 İL İÇİN SARI 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteorolojiden 9 il için sarı 4 il için ise turuncu kodlu uyarı geldi.

SARI KOD İLE UYARILAN İLLER: Adıyaman, Elazığ, Mardin, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Tunceli, Batman

TURUNCU KOD İLE UYARILAN İLLER: Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak

3 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ! İŞTE O İLLER...
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yüksek öğretim kurumları hariç okulların bugün tatil edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde gece saatlerinde başlayacak yoğun yağışların (bölgesel olarak kar ve yağmur), sabah da devam edeceği belirtildi.

Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu vurgulanan açıklamada, bugün il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

SİVAS

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.


ŞIRNAK

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Uludere ve Cizre ilçesinde de sağanak nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak?

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU...

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