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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu! 1 kişi yakalandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde hareketlerinden şüphelenilen bir şahsa üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üstünde uyuşturucuya rastlandı.

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