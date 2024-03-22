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Ramazan ayında manevi iklimin buluşma noktası Vav Radyo! Türkiye'nin her yerinde! İşte frekans ve uygulama bilgileri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2024 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
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Ramazan ayında manevi iklimin buluşma noktası Vav Radyo! Türkiye’nin her yerinde! İşte frekans ve uygulama bilgileri...

Turkuvaz Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren Vav Radyo milyonlarca vatandaşın evine, aracına, dükkanına konuk olurken kullanıcılara uygulama üzerinden 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunuluyor. Ramazan ayında manevi iklimin buluşma noktası haline gelen Vav Radyo uygulamaları özel içeriklerle sizleri bekliyor. İşte detaylar...

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde hizmet veren, İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kuran-ı Kerim dinleme fırsatı sunan VAV TV ile VAV Radyo'nun mobil uygulaması kullanıcılara sunuldu.

RAMAZANDA BİRBİRİNDEN ÖZEL İÇERİKLER

Uygulama adeta vatandaşlar için Ramazan ayında manevi iklimle buluşma noktası olurken kullanıcıları özel içerikler bekliyor.

UYGULAMA NEREDEN YÜKLENİYOR?

Kuran-ı Kerim'den edebiyata, dizilerden sohbetlere kadar birçok özel içeriğin yer aldığı 'Google Play' ve 'App Store' üzerinden yüklenebiliyor.

ARTIK ÇOK DAHA HIZLI ERİŞİM SAĞLANACAK

Dijital içerik platformu sayesinde ziyaretçiler, hayatın içinden içeriklere, ünlü hafızlardan Kuran-ı Kerim kıraatlarına artık daha hızlı erişebilecek. Şık bir tasarımla kullanıcıları karşılayan uygulama aynı zamanda Smart TV'lerde yayında.

VAV RADYO ŞEHİR ŞEHİR FREKANS BİLGİSİ

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