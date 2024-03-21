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Vicdansızlar! Şehit babasını böyle dolandırdılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Vicdansızlar! Şehit babasını böyle dolandırdılar

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şehit babası İsmail Fındık, "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek 18 bin 700 lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

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