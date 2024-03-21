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Son dakika | Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışması sırasında göçük oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Son dakika | Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışması sırasında göçük oluştu

Son dakika haberi...Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

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