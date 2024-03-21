Osmaniye’de horoz dövüştüren 98 şahıs suçüstü yakalandı





DÖVÜŞLERDE KULLANILAN 14 HOROZ KURTARILDI

Dövüşlerde kullanılan 14 horoz, Haydi Polis ekiplerince tedavileri yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Dövüşmeleri için eğitilen horozların fiyatlarının 50 bin ile 100 bin TL arasında olduğu öğrenildi.