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Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Tekirdağ’da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

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