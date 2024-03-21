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Avukat aracına binerken silahlı vurularak yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Avukat aracına binerken silahlı vurularak yaralandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde park halindeki aracına binmek isteyen avukat, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından ayağından silahla vuruldu.

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