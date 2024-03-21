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Konya'da otomobil otobüs durağına daldı: 5 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Konya’da otomobil otobüs durağına daldı: 5 ölü

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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