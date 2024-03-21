21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
ABONE OL
AFAD duyurdu! Balıkesir’de korkutan deprem

Son dakika...AFAD, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika... AFAD, Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

MERKEZ ÜSSÜ DURSUNBEY İLÇESİ
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Dursunbey ilçesi olduğunu belirtildi.

YERİN 7.7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE...
Depremin saat 22.20'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

2024-03-21 22:20:41 39.64 28.77556 7.7 MW 4.0 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 21:44:32 37.75056 37.68833 8.37 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-03-21 21:29:09 36.39972 28.52111 6.61 ML 1.6 Akdeniz - [38.59 km] Ortaca (Muğla)
2024-03-21 21:22:49 38.26306 37.83528 10.16 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-03-21 21:17:06 36.30889 35.9125 7.0 ML 1.5 Arsuz (Hatay)
2024-03-21 21:02:57 38.30333 37.86278 9.79 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-03-21 20:58:04 40.34361 43.23694 7.0 ML 1.2 Digor (Kars)
2024-03-21 20:56:45 40.79389 31.4225 11.17 ML 2.0 Kaynaşlı (Düzce)
2024-03-21 20:01:27 39.6075 28.7525 7.68 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 19:52:54 37.74417 36.17583 7.0 ML 0.8 Sumbas (Osmaniye)
2024-03-21 19:46:22 38.54194 38.03556 6.98 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2024-03-21 19:44:46 38.15528 36.69139 11.42 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA