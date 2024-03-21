AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem
Son dakika...AFAD, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika... AFAD, Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.
MERKEZ ÜSSÜ DURSUNBEY İLÇESİ
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Dursunbey ilçesi olduğunu belirtildi.
YERİN 7.7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE...
Depremin saat 22.20'de yerin 7.7 kilometre derinliğinde yaşandığı ifade edildi.
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...
2024-03-21 22:20:41 39.64 28.77556 7.7 MW 4.0 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 21:44:32 37.75056 37.68833 8.37 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-03-21 21:29:09 36.39972 28.52111 6.61 ML 1.6 Akdeniz - [38.59 km] Ortaca (Muğla)
2024-03-21 21:22:49 38.26306 37.83528 10.16 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-03-21 21:17:06 36.30889 35.9125 7.0 ML 1.5 Arsuz (Hatay)
2024-03-21 21:02:57 38.30333 37.86278 9.79 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2024-03-21 20:58:04 40.34361 43.23694 7.0 ML 1.2 Digor (Kars)
2024-03-21 20:56:45 40.79389 31.4225 11.17 ML 2.0 Kaynaşlı (Düzce)
2024-03-21 20:01:27 39.6075 28.7525 7.68 ML 1.1 Dursunbey (Balıkesir)
2024-03-21 19:52:54 37.74417 36.17583 7.0 ML 0.8 Sumbas (Osmaniye)
2024-03-21 19:46:22 38.54194 38.03556 6.98 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2024-03-21 19:44:46 38.15528 36.69139 11.42 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş)
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