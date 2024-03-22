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İzmir'de kan donduran olay! Silahla öldürülen kişi park halindeki bir otomobilin bagajında bulundu

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024
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İzmir’de kan donduran olay! Silahla öldürülen kişi park halindeki bir otomobilin bagajında bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, silahla öldürülen kişinin cenazesi, bir gün sonra yapılan ihbar üzerine park halindeki otomobilin bagajında bulundu.

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