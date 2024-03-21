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ABD'de, ilk defa bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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ABD’de, ilk defa bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi

ABD'nin Boston kentinde doktorlar, ilk defa bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakletti.

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