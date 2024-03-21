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Rize’de sokak ortasındaki silahlı kavgada yeni gelişme: 7 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Rize’de sokak ortasındaki silahlı kavgada yeni gelişme: 7 gözaltı

Rize’de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.

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