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Markette uyuşturucu alışverişi kameralara takıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Markette uyuşturucu alışverişi kameralara takıldı

Esenler'de markete müşteri gibi girip uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler polis ekiplerine yakalandı. Markette onlarca insana aldırış etmeden reyonlar arasından yapılan uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı.

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