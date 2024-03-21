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Hitit Üniversitesi'nden fizik tedaviyi kolaylaştıran ayakkabı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Hitit Üniversitesi’nden fizik tedaviyi kolaylaştıran ayakkabı

Hitit Üniversitesinde felç ya da nöropatik ağrılar nedeniyle fizik tedavi gören hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıran piezo elektrik (basınçla enerji üreten sistem) ayakkabı geliştirildi.

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