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İstanbul Ataşehir’de yol kavgası kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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İstanbul Ataşehir’de yol kavgası kamerada

Ataşehir'de, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışırken o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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