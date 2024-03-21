Karı kocadan 100 milyon dolarlık dev vurgun! Evini satıp kiraya çıkan bile var

"EVİMİ SATTIM, KİRACI OLDUM"

2021 yılında evini ve babasından kalan arsasını satıp şirkete 100 bin dolar kripto yatıran Suat Şimşek (32), "Bize kar marjıyla güzel işler yapacaklarını söylediler. Küçük yatırımlar yapıp bu küçük yatırımların karşılığında kar marjlarımızı aldık. Sonra bunlara inanarak evimizi, arsamızı, arabalarımızı sattık, yatırımlarımızı yaptık. Sonra baktık ki kar marjları gelmemeye ve şahıslara ulaşmamaya başladık. Burada on binlerce mağdur var ve yaklaşık yüz milyon dolarlık bir dev dolandırıcılık vakası var. Ben evimi satıp bu işe girdim, şu anda kirada oturuyorum. Suç duyurumuzu da zaten yaptık, biran önce yakalanmalarını istiyoruz" diye konuştu.