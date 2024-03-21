Karı kocadan 100 milyon dolarlık dev vurgun! Evini satıp kiraya çıkan bile var
Ankara merkezli güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımıyla yüksek kar vadeden şirkete yatırım yapan binlerce kişi, yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıldı. Adana’da evini ve arabasını satıp şirkete yatırım yapan mağdurlar, biran önce şirket sahibi karı kocanın yakalanmasını istedi.
Dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. İddialara göre; Ankara merkezli faaliyet yürüten bir güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımı yapan şirket 2020-2021 yılları arasında sosyal medya üzerinden verdiği reklamlar sayesinde 50 bin kişiden 'kar payı ortaklığı' adı altında yaklaşık 100 milyon dolar topladı.
Paraları kripto olarak hesabına geçiren şirketten bir süre sonra kar payı alamayan üyeler ise paniğe kapıldı. Şirketin sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç., şikayette bulunacaklarını belirten mağdurlara tehditler yağdırdı. Şirket sahibi çift ile şirket yöneticisi G.A., H.Ç. ve N.A., bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini kesip sırra kadem bastı.
Şubat ayında Adana'dan Ankara'ya giden 20 mağdur, soluğu savcılıkta aldı. Şikayet dilekçesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tehdit', 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Evrakta sahtecilik', 'Resmi evrakta sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ile ilgili suçlamalar yer aldı. Mağdurlar, aile bireyleri olan şirket yetkililerinin Çiftlik Bank gibi saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını söyledi.
20 kişinin suç duyurusunun ardından avukat ile iletişime geçen yüzlerce kişi de aynı şekilde 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç.'nin ise ifadesine başvurulduğu ancak 1 aydır ifade için adliyeye gitmedikleri öğrenildi.
Mağdurların avukatı İbrahim Paşa Yeşiltaş, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu konu hakkında savcılık soruşturma yürütmekte. Öncelikle müştekilerin beyanları karakol üzerinden alınacak. Daha sonrasında şüpheliler hakkında ifade alınacak. Bunun neticesinde ceza alacaklarına inancımız tam ancak yaklaşık 1 buçuk aydır şahıslar hakkında işlem yapılmadı. Mağdurlar netice bekliyor, bir gelişme bekliyor. Ortada çok ciddi bir zarar var. Verilen paralar her gün eriyor" ifadelerini kullandı.
"ÖDEMEYECEĞİZ"
Şirket sahiplerinin başka mağdurların peşinde koştuğunu öne süren avukat Yeşiltaş, "Dolandırıcılar başka mağdurların peşine düşüyor. Bunu da başka illerden mağdurların bana ulaşmasıyla öğrendik. Şikayette bulunmayan mağdurları arayıp, 'Sizin paranızı vereceğiz. O şikayet edenlerin parasını ödemeyeceğiz' diyorlarmış. Suç duyurusunda sonra İstanbul, Ankara, Samsun, Muğla, İzmir, Antalya ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerden çok fazla insan bana ulaştı" dedi.
"EVİMİ SATTIM, KİRACI OLDUM"
2021 yılında evini ve babasından kalan arsasını satıp şirkete 100 bin dolar kripto yatıran Suat Şimşek (32), "Bize kar marjıyla güzel işler yapacaklarını söylediler. Küçük yatırımlar yapıp bu küçük yatırımların karşılığında kar marjlarımızı aldık. Sonra bunlara inanarak evimizi, arsamızı, arabalarımızı sattık, yatırımlarımızı yaptık. Sonra baktık ki kar marjları gelmemeye ve şahıslara ulaşmamaya başladık. Burada on binlerce mağdur var ve yaklaşık yüz milyon dolarlık bir dev dolandırıcılık vakası var. Ben evimi satıp bu işe girdim, şu anda kirada oturuyorum. Suç duyurumuzu da zaten yaptık, biran önce yakalanmalarını istiyoruz" diye konuştu.
"200 BİN DOLAR ALACAĞIM VAR!"
Yaklaşık 200 bin doları dolandırılan İbrahim Daş (32) ise inşaat yaptığı evleri, arsasını ve arabasını satarak saadet zincirine girdiğini anlattı. Daş, "Biz bu şahıslarla internet üzerinde tanıştık ve bizi aile şirketi olduklarına inandırdılar. Biz de gerçekten insanlara değer veren bir şirket olduğunu düşünüp yatırım yaptık. Biz yatırım yaptıktan sonra çevremizdeki insanların da yatırım yapmalarını sağladık. Yaklaşık 200 bin dolar alacağım var ve çok mağdur oldum" ifadelerini kullandı.
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