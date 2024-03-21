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Çamaşır makinesine giren Elif'in acısı sonu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Çamaşır makinesine giren Elif’in acısı sonu

Adana’da evde girdiği çamaşır makinesinde havasız kalan, duran kalbi babası tarafından yeniden çalıştırılan Elif Ayyüce Karacan (3), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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