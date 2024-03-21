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Dik kalan otomobilinde can pazarı yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Dik kalan otomobilinde can pazarı yaşadı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden yaşlı adam, otomobiliyle evin bahçesine uçtu. Dik kalan otomobilde sıkışan adam, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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