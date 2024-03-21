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Karabük'te Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Karabük’te Yolcu dolu minibüs bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

Karabük'te yokuş aşağı hızla gelen minibüsün önce işçi servisinin dikiz aynasına ardından bir evin bahçesindeki duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

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