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D-100 Karayolunda TIR otomobile çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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D-100 Karayolunda TIR otomobile çarptı

Avcılar D-100 Karayolunda TIR, önündeki otomobile arkadan çarptı. Kaza anı, yan yoldaki bir aracın kamerasına yansıdı.

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