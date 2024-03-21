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Kadıköy’de siahlı alacak verecek tartışması kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Kadıköy’de siahlı alacak verecek tartışması kamerada

Kadiköy'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Silahını çeken kuyumcu Alper U. üzerine gelen kişiyi durdurmak için önce havaya ateş açtı ardından diğer kişiyi bacağından vurarak yaraladı.

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