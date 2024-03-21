Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı

Önceki gece meydana gelen çığın kapattığı Van-Çatak kara yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Metrelerce karın bulunduğu bölgede zor şartlarda görev yapan ekipler, iş makineleriyle yolu açarak araçların geçişini sağladı. Çığ riski nedeniyle dün çalışmanın yapılamadığı Çatak-Pervari kara yolunun da açılması için Karayolları ekipleri çalışmalara başladı. İş makineleriyle yolda biriken kar yığınını temizleyen ekipler, yolun tahrip olan bölümlerini de onardıktan sonra ulaşıma açmayı hedefliyor. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ve Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı Çatak Şantiye Şefi Sıtkı İnal, çığ bölgesinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN