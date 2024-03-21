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Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı

Van'da çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı, Çatak-Pervari yolunda da çalışma başlatıldı.

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