21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
ABONE OL
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı, 13 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA