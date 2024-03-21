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Bursa'da feci kaza! Minibüs, özel halk otobüsü ve motosiklete çarptı: Yaralılar var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Bursa’da feci kaza! Minibüs, özel halk otobüsü ve motosiklete çarptı: Yaralılar var...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan minibüsün önce halk otobüsüne, ardından motosiklete çarptığı kazada 3 sürücü de yaralandı.

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