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Malatya’da alt geçitte 7 araç birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2024
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Malatya’da alt geçitte 7 araç birbirine girdi

Malatya’da altgeçitte meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada maddi hasarla atlatıldı.

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