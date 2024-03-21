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İftar sofralarının vazgeçilmezi Çarşamba kıvratması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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İftar sofralarının vazgeçilmezi Çarşamba kıvratması

Samsun'un coğrafi işaret tescilli lezzeti "Çarşamba kıvratması", ramazan ve bayramların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

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