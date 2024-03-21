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Tekirdağ'da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
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Tekirdağ’da katliam gibi kaza! TIR ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Tekirdağ'da TIR ile minibüs çarpışması sonucu yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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