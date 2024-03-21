21 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 195 bin liralık kapkaç kamerada

195 bin liralık kapkaç kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
ABONE OL
195 bin liralık kapkaç kamerada

Bağcılar'da bankadan 195 bin lira para çeken C.T. caddede yürüdüğü sırada kapkaça uğradı. Polis ekipleri olaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. şüphelilerin kapkaç yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA