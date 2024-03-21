Antalya’da horoz dövüşü yaptırıldığı iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 9 horoz, 2 demir kafes, 9 dövüş kafesi, 2 ring, 20 bin 230 lira, 270 avro, 16 giriş kartı, 1 tüfek, 1 bahis defteri ve tartıya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 34 kişiye toplam 218 bin 450 lira ceza kesildi.