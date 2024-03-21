Antalya'da horoz dövüşü yaptırıldığı iddiasıyla 34 şüpheli yakalandı
YAŞAM ahaber.com.tr
Antalya'nın Manavgat ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı iddiasıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarılar Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda 9 horoz, 2 demir kafes, 9 dövüş kafesi, 2 ring, 20 bin 230 lira, 270 avro, 16 giriş kartı, 1 tüfek, 1 bahis defteri ve tartıya el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 34 kişiye toplam 218 bin 450 lira ceza kesildi.
Dövüştürülen horozlar veteriner tarafından yapılan muayene sonrasında Manavgat Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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