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Ankara'da 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Ankara’da 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonda 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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